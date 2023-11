Ucraina | Mattarella | piena solidarietà a Zelensky non esclude ricerca pace condivisa' **

I fatti del 28 Novembre: continua la tregua, pagelle per i magistrati, via al decreto energia

... Un uragano ha colpito il sud della Russia e l'. Le regioni annesse sono le più colpite dal ...che viaggiano in lowcost e tutti che vogliono Sinner ma quasi nessuno lo prende neanche&...

Ultimo'ora: **Ucraina: Mattarella, piena solidarietà a Zelensky non ... La Svolta

**Ucraina: Mattarella, piena solidarietà a Zelensky non esclude ... Civonline

Italy looks to bolster strategic partnership with Korea

Strengthening and broadening Italy's five-year-old strategic partnership with Korea is crucial, tourism minister Daniela Santanche said on Tuesday - Korea's national day and the start of celebrations ...

Tennis, l'Italia della Davis e il no a Mattarella: Binaghi, Malagò e i retroscena del mancato incontro

Continua a far discutere la visita del team di Davis al Quirinale, ospite di Mattarella. Il presidente federale Binaghi trova altri spunti per attaccare Malagò, ...