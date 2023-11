Ucraina, il presidente ceco Pavel: "Le nostre incertezze danneggiano Kiev" - Attacchi russi nel distretto di Sumy

28 nov 08:58 Stoltenberg: "più vicina che mai alla Nato" Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l''è più vicina che mai all'Alleanza Atlantica' e che 'continueremo a sostenerla nell'attuazione delle riforme necessarie nel suo percorso verso l'adesione'. Al vertice Nato di Vilnius, gli ...

Ucraina, intervista al presidente ceco Petr Pavel: «Le nostre incertezze ostacolano Kiev» Corriere della Sera

Summit sul grano ucraino, 100 milioni di dollari per i Paesi bisognosi Euronews Italiano

L'escalation. L’inverno lascia al buio l’Ucraina. «Ma no al congelamento della guerra»

La politologa Kuts: troppi morti per accettare lo status quo in cambio dello stop alle armi. Fare concessioni non salva la pace. I bambini deportati in Russia per depredarci del futuro ...

Blinken arriva in Europa per la guerra in Ucraina, poi vola in Israele e in Cisgiordania

Il sottosegretario di Stato americano Anthony Blinken è atteso in Europa per discutere del sostegno Usa in Ucraina. Poi vola in Medio Oriente ...