Ucraina | avvelenata moglie capo dei servizi | è in ospedale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano, 28 nov. (askanews) – Marianna Budanova,di Kirill Budanov,della direzione principale dell’intelligence, è statain seguito a esposizione a metalli pesanti. Attualmente è in. È stato riferito per la prima volta dal media ucraino Babel con riferimento a fonti di intelligence anonime, e successivamente riportato da RBK-e Unian. Secondo Babel, dopo un prolungato peggioramento della sua salute, Marianna è stata ricoverata in. “Il ciclo di cure è ormai terminato, poi ci sarà un controllo da parte dei medici”, ha detto l’interlocutore della pubblicazione alla GUR. Ha aggiunto che alla donna sono stati diagnosticati danni da metalli pesanti. “Queste sostanze non vengono utilizzate in alcun modo nella vita ...