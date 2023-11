“Ucciso lo chef” Choc nel ristorante | la moglie si lancia dal balcone per salvarsi | freddata anche lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Famosoa sangue freddo da un killer. E dopo aver assassinato il cuoco, il malintenzionato si è fiondatosulla. I due erano proprietari di une per motivi ancora non chiariti, un uomo è entrato nel locale e li ha freddati entrambi. Ma è la modalità di esecuzione che ha lasciato tutti senza parole. Secondo gli agenti di polizia locali, David ed Erica sono stati ammazzati a seguito di una rapina finita male. >> “Mio figlio è morto”. L’annunciodella famosa dei social: aveva 2 anni. Fan sconvolti La vittima, di 53 anni, era molto celebre per essere un ottimo cuoco, così come sua, con la quale gestiva ilsulle rive di un fiume. Come dicevamo la polizia ipotizza il reato di rapina, finita ...