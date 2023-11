Uccise l’amico con un colpo di fucile | il movente resta incerto | “Tra i due oscuri rapporti d’affari”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) “Ritiene la Corte che le risultanze processuali non consentano di individuare ildell’omicidio”. E ancora: “L’incertezza suldel delitto si riflette sull’aggravante della premeditazione. Non vi è prova, quantomeno certa, di un omicidio premeditato” scrive il presidente della Corte d’Assise nelle 33 pagine di motivazione della sentenza che in primo grado ha condannato a 24 anni di reclusione Domenico Gottardelli, il 79enne in pensione di Covo accusato di avere freddato con una fucilataimprenditore Fausto Gozzini, 61enne di Romano di Lombardia, negli uffici della Classe A Energy a Casale Cremasco. I giudici – come riporta il quotidiano La Provincia di Cremona – non hanno creduto alla versione di Gottardelli, secondo il quale ben cinque anni prima, Gozzini e la sua cameriera (“erano amanti e si incontravano a casa ...