Uccisa a coltellate davanti ai figli | poi si costituisce | altro femminicidio

Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Ennesimoquello che arriva direttamente dal nostro Paese, un uomo ha ucciso la moglieallee: poi siai carabinieri Il numero dei femminicidi, in Italia, non cessa affatto a fermarsi. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata un’altra drammatica notizia. Ci troviamo in Puglia, precisamente ad Andria, dove un uomo ha ucciso la moglie. Vittima una donna di 42 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che abbia utilizzato un coltello e l’abbia colpita più volte. Il tutto sotto gli occhi dei, ancora sotto shock per quanto accaduto. Carabinieri (Ansa Foto) Notizie.comIlsi è verificato nell’abitazione dove la coppia viveva. Dopo averle tolto la vita il killer ha chiamato il 118 per confessare quello che aveva ...