Uccide la moglie con una mazza da cricket Arrestato da una carabiniera fuori servizio

(Di martedì 28 novembre 2023) Meena Kumari, la 66enne di nazionalità indiana uccisa questa mattina dal marito nel centro di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, sarebbe stata colpita con unada- sport molto popolare in India - e non da baseball come emerso in un primo momento. La donna, aggredita prima in casa, sarebbe uscita in strada per cercare aiuto ma l’uomo l’avrebbe raggiunta continuando a colpirla...