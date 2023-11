Uccide la moglie con una mazza da baseball | uomo fermato a Salsomaggiore Terme

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 28 novembre 2023) Ennesimo femminicidio in Italia (qui tutti i numeri). Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi didaquesta mattina intorno alle 9.30 in centro a, paese della provincia di Parma. La vittima è stata aggredita dal marito che l'ha colpita più volte al corpo e alla testa. Soccorsa dal 118, la donna sarebbe morta sul posto. Il marito è statodai carabinieri e si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.