Uccide a pugnalate la moglie e poi chiama il 118 | in casa anche i figli della coppia

(Di martedì 28 novembre 2023) Ha ucciso lapugnalandola e poi hato il 118. L’ennesima vittima di un femminicidio aveva 42 anni ed è stata uccisa nel pomeriggio dal marito ad Andria (BAT) in rimessaggio di un’area ruralecittà. L’uomo che ora è stato portato in caserma, avrebbeto il 118 dicendo: “Ho ucciso mia”. Gli operatori sanitari che hanno risposto allata hanno sentitourla di bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura di Trani. La vittima siva Vincenza A. Da circa un mese aveva deciso di separarsi dal marito e viveva ancora nella stessa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Orrore in Francia, padre uccide le sue tre bambine e si costituisce

Due delle ragazze sono statea morte. Per la terza vittima non è stata ancora determinata l'arma del delitto. Il padre già condannato per violenza domestica Younes E ., questo il nome dell'...

Orrore in Francia, padre uccide le sue tre bambine e si costituisce TGLA7

Una donna di 42 anni è stata uccisa nel pomeriggio dal marito ad Andria ... La donna – secondo la prima ricostruzione – sarebbe stata pugnalata più volte.

Roma, 28 nov. (askanews) - Nuovo femminicidio a soli tre giorni dalle manifestazioni in tutta Italia contro la violenza sulle donne