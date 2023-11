Tutti pazzi per il panettone

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 novembre 2023) Gli americani sono così, travolti da un’insolita passione per qualcosa che arriva dall’Italia. Una passione che cambia, si rinnova, si consolida. A New York specialmente. La cucina italian-american non è più di gran moda: si trovano ancora ristoranti che servono Mac and Cheese, o Spaghetti Meatballs, ma oramai incuriosiscono più i turisti che arrivano dall’Italia che attrarre i locali. La passione per la burrata è un esempio di questi innamoramenti improvvisi, dura da tempo e non sembra destina a tramontare, ricorda la cucina italiana anche quando non c’entra niente, ma spesso il prodotto locale è di altissimo livello con buona pace di quelli che in nome della battaglia contro l’italian soundingvorrebbero impedire che la chiamassero burrata. Ma torniamo alche vive un’incredibile popolarità. Come è noto la televisione è il termometro del successo. Il ...