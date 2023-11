Turetta | interrogatorio lampo davanti al Gip | ecco come è andata

Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) E’ durato meno di mezz’ora il faccia a faccia tra Filippo, accusato della morte di Giulia Cecchettin, e il Giudice per le indagini preliminari Doveva essere il giorno del faccia a faccia tra Filippo, lo studente universitario di 21 anni, in carcere con l’accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin ed averne poi occultato il cadavere, e il gip di Venezia Benedetta Vitolo. Ma il faccia a faccia, è durato pochissimo. Dopo neanche mezz’ora infatti, il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero Andrea Petroni, hanno già abbandonato il carcere di Verona. Si è svolto l’in carcere di Filippo– Notizie.comL’è iniziato intorno alle ore 10.00 e alle 10.30 i due inquirenti sono usciti. Molto probabile che ...