Tumori | Petruzzelli Lampada di Aladino | Car-T rivoluzionarie per oncoematologici | importante parlarne

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “Le terapie Car-T si posizionano in un'area dove fino a poco tempo fa non c'era nulla, quindi per il paziente sono qualcosa di assolutamente straordinario. All’interno di una recente indagine, a cui abbiamo avuto il piacere di collaborare, qualcuno le definisce 'sa