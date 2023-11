TS – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 novembre 2023) 2023-11-28 10:14:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: ROMA – Vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale e mettersi alle spalle il periodo difficile. È questo il diktat in casa Lazio in vista della sfida in programma all’Olimpico alle ore 18.45 contro il Celtic valida per il quinto turno della fase a gironi della Champions League. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dal ko in rimonta di sabato contro la Salernitana, terza gara senza successi in campionato. Al momento i capitolini sono secondi nel Gruppo E, a -1 dall’Atletico Madrid capolista e +1 dal Feyenoord terzo, mentre la squadra di Brendan Rodgers è fanalino di coda con un solo punto. Dopo aver perso le prime due partite europee contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League 2019-20, la Lazio ha vinto 2-1 al Celtic Park nella ...