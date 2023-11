Trovare un personaggio vero in Un posto al sole Il caso di Rosa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 novembre 2023) Uno dei punti forti di questa soap è la durata dei personaggi. Alcuni ci sono dalla prima puntata o quasi, ventotto anni fa. E sono indubbiamente quelli a cui il pubblico è piu legato. E se qualcuno per un pò va, come ora Angela e Franco Boschi, poi torna, come Alberto Palladini. Ma ad aggiornare le storie subentrano sempre personaggi nuovi, non solo meteore. Che possono più o meno gradire il favore dei fan. Ma mai era successo quello che sta accadendo ora conPicariello. La ex compagna di Damiano, mamma del simpaticissimo Manuel (bravissimo attore). Interpretata dalla bellissima e bravissima attrice Daniela Ioia. Il, come lei stesso ha raccontato, di una donna che deve superare mille difficolta per fare tutto nella vita, alla quale nulla è regalato. Donne che devono lottare per tutto, per il lavoro, l’amore, il figlio. E nascondo la ...