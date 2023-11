Tron | ecco la blockchain preferita dai jihadisti

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) Hamas e gli altri gruppiin Medio Oriente devono la loro sopravvivenza ai finanziamenti dall’estero, parte dei quali viaggiano nel criptoverso. Istituzioni e realtà private sono diventate molto abili nel tracciare le transazioni che avvengono su un meccanismo aperto per definizione, la. La stessa Hamas, che utilizza criptovalute almeno dal 2019, ha dichiarato ad aprile che avrebbe smesso di accettare Bitcoin per via dell’aumento degli sforzi per ostacolare le donazioni. Ma questo non significa che abbia smesso di accettare crypto. Ccome rileva Reuters, sembra che i flussi di denaro adesso passino attraverso unameno nota, che prende il nome died è diventata ladei gruppi, da Hamas alla Jihad islamica palestinese a Hezbollah ...