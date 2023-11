Treno fa strage di pecore in provincia di Latina | traffico ferroviario in tilt

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 28 novembre 2023) Pubblicato il 28 Novembre, 2023 Ancora disagi per i pendolari lungo la linea Roma-Formia; come comunicato dal servizio informativo di Trenitalia, infatti, intorno alle ore 12 e 30 si è verificato uno stop alla circolazione ferroviaria a causa dell’investimento di un gregge disulla linea, all’altezza di Priverno. La circolazione risulta sospesa, quindi, tra le stazioni di Sezze Romano e Priverno Fossanova, con enormi disagi sia per raggiungere Roma che per recarsi verso il sud pontino. Per cercare di ripristinare quanto prima la situazione è stato richiesto l’intervento dei tecnici addetti. Da sottolineare però, che i treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Secondo le informazioni sulla mobilità fornite da Trenitalia ilIC 552 Reggio Calabria Centrale (7:46) – Roma Termini ...