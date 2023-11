Traffico Roma del 28-11-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sta calando di intensità ilsulla rete viaria cittadina dopo una giornata caratterizzata da non pochi e problemi ma anche in queste ore non mancano i disagi cominciamo raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra la Nomentana Tiburtina e poi dallani nella via Appia ancora in interna Attenzione ci sono code per incidente tra lo svincolo Pontina euro è l’uscita Parco de’ Medici in carreggiata esterna incidente code tra l’uscita Ottavia Trionfale E lo svincolo di Casal del Marmo poi perAbbiamo code dal video con laFiumicino fino all’uscita Ostia Acilia dalla rustica al bivio con laL’Aquila incidente sul tratto Urbano dellaL’Aquila con le code tra via Filippo Fiorentini e Tor ...