Traffico Roma del 28-11-2023 ore 17 | 00

(Di martedì 28 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsul Raccordo Anulare c’è coda tratto in carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana fino alla via Appia in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita tu torna la Champions League allo stadio Olimpico alle 18:45 la Lazio incontrerà gli scozzesi del Celtic inevitabili le ripercussioni al Flaminio della Vittoria in particolare sui Lungotevere la tangenziale e al momento in tangenziale ci sono cose dalla stazione Tiburtina fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Cody anche verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria in difficoltà di circolazione sulla Collatina all’incrocio con via di Tor Cervara altro incidente ...