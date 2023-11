Traffico Roma del 28-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non mento ilsulla rete viene cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Flaminia e Salaria altre cose sempre in interna dalla Nomentana al bivio con laL’Aquila in carreggiata esterna coda tratti dalla Laurentina Sino all’uscita Tuscolana in tangenziale ancora con dei tre Corso Francia lo svincolo Salaria in direzione San Giovanni torna la Champions League allo stadio Olimpico alle 18:45 la Lazio o incontrerà gli scozzesi del Celtic inevitabili le ripercussioni al Flaminio al della Vittoria in particolare sul lungotevere sulla tangenziale oltre che naturalmente in tutta l’area del Foro Italico la polizia locale Cervignano un incidente via di Tor de Schiavi all’altezza di via Veroli raccomandiamo tutte le attenzioni ...