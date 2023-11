Traffico Roma del 28-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alle 18:45 allo stadio Olimpico incontro Lazio Celtic valido per la Champions League di calcio previsto il consueto piano trasporti condividi per la torta già molte ore prima della partita nelle strade a ridosso dell’ impianto fuori Italico per raggiungere lo stadio il tram 216 linee di bus fino alle 17 per lavori di scavo è chiusa alvia Fonteiana da via di Donna Olimpia la linea 871 da piazza Flavio Biondo Stazione Trastevere giunta in via di Donna Olimpia altezza via Fonteiana prosegue per l’altezza fino a via Abate ugone il prossimo 3 dicembre è in programma la seconda domenica ecologica della stagione autunno inverno2024 previsto lo stop aprivato nella fa verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 ...