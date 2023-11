Traffico Roma del 28-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente code sulla Salaria all’altezza di Marcigliana nelle due direzioni sempre per incidente code su via Nomentana Nuova tra via Val Brembana via Val d’Ossola In quest’ultima direzione e per urgenti lavori alla rete idrica chiusa via Aurelia Antica tra Largo perassi è largo Don Guanella inevitabili le ripercussioni alin tutta l’area circostante per alberi sulla sede stradale difficoltà di circolazione su Viale delle Mura Gianicolensi all’altezza di via Aurelio Saffi per accertamenti sulle alberature ancora chiuso e poi via Federico Ozanam 3 a via di Donna Olimpia e la Circonvallazione Gianicolense e via di Donna Olimpia da via Vitellia a via Abate ugone è aperta invece via di torricola tra via della Stazione di torricola e via Andrea Casadei per i dettagli di queste altre notizie potete ...