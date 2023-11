Traffico Roma del 28-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per urgenti lavori alla rete idrica chiusa via Aurelia Antica tra Largo perassi e largo Don Guanella nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alin particolare su via Aurelia via di Bravetta e via della Pisana per accertamenti sulle alberature ancora chiuse e poi via Federico Ozanam tra via di Donna Olimpia la Circonvallazione Gianicolense e via di Donna Olimpia da via Italia via Abate ugone riaperta invece via di torricola tra via della Stazione di torricola e via Andrea Casadei Infine per un incidente la polizia locale segnale rallentamenti in via Dandolo all’altezza di via Nicola Fabrizi per i dettagli di queste di altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilari per il momento è tutto il prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e ...