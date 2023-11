Traffico Roma del 28-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità rallentata in via Nadia l’altezza di Settebagni e sulla Flaminia per un incidente rallentamenti sulla Portuense sempre per un incidente all’altezza di via Pietro ripari la Aurelia Antica è chiusa per allagamento tra Largo Tommaso perassi Largo Don Guanella coda in via Cristoforo Colombo sul viadotto della Magliana e sulla Pontina in entrata rallentamenti in via Molise per una manifestazione davanti al Ministero delle imprese del made in Italy cerimonia nel palazzo di giustizia piazza Cavour per i 100 anni della corte suprema di Cassazione fino alla fine dell’eventodeviato In collaborazione con Luce Verde infomobilità