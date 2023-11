Traffico Roma del 28-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per allagamento chiusa via Aurelia Antica tra Largo perassi e largo Don Guanella nelle due direzioni inevitabili Code in tutta l’area circostante accertamenti sulle alberature ancora chiuso e poi via Federico Ozanam tra via di Donna Olimpia e la Circonvallazione Gianicolense e via di Donna Olimpia da via Vitellia a via Abate ugone Per lo stesso motivo ancora chiusa anche via di torricola tra via della Stazione di torricola e via Andrea Casadeiancora molto intenso sulla Cassia con code dalla Giustiniana Tomba di Nerone è lungo la Flaminia con code dal raccordo a via dei Due Ponti questa situazione sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali sulle tratto Urbano della A24 code sulla complanare da Tor Cervara raccordo verso lunghezza e da Viale Togliatti e la tangenziale est in direzione del cielo ...