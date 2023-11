Traffico Roma del 28-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione trafficate tutte le principali vie di accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla via Flaminia con code dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la via dove anche per lavori troviamo code da Settebagni a raccordo e da Villa Spada alla tangenziale est coda e poi sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est e sulla stessa tangenziale est da via dei Leo via dei Campi Sportivi verso lo stadio code a tratti sulla Pontina da Pomezia Castelno è dal raccordo all’Eur sul Raccordo Anulare cuore in carreggiata interna dalla Casilina Laurentina è lungo l’esterno andarla a Cristina alla Nomentana e per accertamenti sulle alberature chiuse via Federico Ozanam e tra via di Donna Olimpia e la Circonvallazione Gianicolense e via di Donna Olimpia da via vitelli a via Abate ugone Per lo stesso motivo ...