Tra William e Harry “danni irreparabili” | ecco perché

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – I panni sporchi si lavano in casa, sempre e soprattutto se la dimora è Buckingham Palace. Invece,ha raccontato, via conferenza stampa, i fatti che riguardano la famiglia reale e più precisamente quelli di, causando “” fra sé e suo fratello. Ne è convinto l’esperto reale Omid Scobie, collaboratore di Abc News e autore di ‘Endegame’, il suo libro appena pubblicato in Gran Bretagna, nel quale sostiene che il principe di Galles “ha condiviso informazioni private sul duca di Sussex, finite sulla prima pagina di un giornale. E questo ha causatofra loro”. A dispetto dell’immagine, che il grande pubblico ha a lungo conservato, di due fratelli legati sia dal loro ruolo nella famiglia reale che dalla perdita della loro amata ...