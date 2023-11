Tosse estenuante? La natura ci aiuta ancora una volta con la Drosea

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 novembre 2023) Uno dei consigli più richiesti a farmacisti riguarda la scelta di un prodotto che curi la. Nel caso di tossi estenuanti, quando abbiamo la percezione che la stessanon sia un meccanismo utile per eliminare il catarro e proviamo una sensazione di soffocamento, non sarà uno sciroppo a poterci risolvere il disagio. Gli sciroppi contengono tantissimo zucchero e, potendo, è sempre meglio evitare calorie inutili, tanto più che i pazienti diabetici non possono assumerli. Il mondo vegetale ci offre una grande opportunità: l’utilizzo della Drosera. Drosera L., è un genere di piante carnivore della famiglia delle Droseraceae che sono dotate di trappole adesive. Si, avete capito bene, sono piante carnivore. Ora il suo uso, come rimedio omeopatico, a basse diluizioni, rapidamente bloccherà la rapida successione dei colpi di...