Torvaianica | evade da domiciliari e va a spasso sul lungomare | ri-arrestato

(Di martedì 28 novembre 2023) Pomezia, 28 novembre 2023 – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia hannoun cittadino italiano 38enne, gravemente indiziato dei reati di evasione e falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità personale. L’uomo, in piena notte, è stato notato dai militari aggirarsi suldelle Meduse di Torvajanica e alla vista dei carabinieri è entrato in un hotel, insospettendo i militari che hanno deciso di rintracciarlo per sottoporlo ad un controllo. I carabinieri hanno accertato che il 38enne, al fine di eludere il controllo circa la sua vera identità, ha fornito false generalità che una volta individuata e controllata alla banca dati, ha portato alla luce che l’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti, per reati in materia di violenza di genere e quindi si ...