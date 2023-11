Torrone napoletano | buonissimo | ricetta facile facile

Leggi su donnaup

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilè una specialità campana davvero imperdibile! Ma assomiglia a quello tradizionale solo per il nome e la forma perché in realtà è composto da nocciole, cioccolato morbido e cremoso, nessun albume! Si prepara facilmente e velocemente. Ottimo da assaporare a fine pasto, per un break, risulta un’ottima idea regalo. Conservatelo in frigo ed estraetelo mezz’ora prima di servirlo per renderlo più morbido. Si mantiene gustoso ed inalterato per una settimana. Potete realizzarlo con qualsiasi tipo di cioccolato di vostro gradimento: al latte, amaro, bianco, alle nocciole. Allora pronte a conoscere tutti i passaggi? Via! Per questaprocuratevi questi ingredienti: cioccolato bianco, 400 g cioccolato fondente, 200 g nocciole intere, 200 g crema spalmabile alle nocciole, 450 g Per realizzare al meglio il ...