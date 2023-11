Torino | emergenza attacco | è il quartultimo della Serie A

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023)per il: Zapata e Sanabria non segnano e i granata sono quartultimi per gol segnati Nella sconfitta di ieri sera contro iltra i vari campanelli d’allarme nella console di Juric, Tuttosport indica anche i grossi problemi dei granata in zona gol. Ieri sera Zapata è sembrato in grossa confusione – prestazione da 5.5 condivisa da tutti i quotidiani sportivi -, Sanabria si è sacrificato, ma soffrendo e causando l’annullamento del gol di Vlasic e infine Pellegri è entrato senza riuscire ad incidere sulla partita. Il dato più preoccupante è che i granata non riescono a segnare: sono quartultimi in campionato per gol realizzati, davanti soltanto Empoli, Verona e Udinese, tutte squadre che lottano per salvarsi.