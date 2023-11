Tilt – Tieni il Tempo rinviato al 2024

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 novembre 2023)ilMediaset rinvia un altro titolo previsto e annunciato per l’autunno 2023, ormai alle battute conclusive.il, il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi, slitta al nuovo anno. Inizialmente previsto da metà novembre, poi posticipato a dicembre,non vedrà la luce prima del. Era stato presentato tra le novità di Italia 1 (l’unica, per giunta) in questa prima parte di stagione e, qualora avesse riscontrato i favori del pubblico, avrebbe anche giovato di un ulteriore ciclo di puntate nei mesi successivi. Così, però, non sarà, con Italia 1 che si appresta a chiudere un altro autunno di sole Iene.ilè un game pensato per la prima ...