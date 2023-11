Tik Tok e il potere di unire | la storia delle gemelle georgiane che si sono ritrovate

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 novembre 2023) Ano Sartania e Tako Khvitiadue ragazze di 21 anni, sorelle, addirittura. Fin qua niente di strano, se non fosse che le due non lo sapevano e non simai incontrate, almeno fino al 2021, quando grazie al famoso social diffusissimo tra i giovani, Tik Tok, le allora 19enni finalmente si ritrovano. Le due ragazze erano finite in un giro di adozioni illegali in Georgia che ha portato alla loro separazione appena nate. L’Incontro L’incredibile vicenda che ha fatto ritrovare le due sorelle ha inizio così: un’amica di Ano le invia un video su Tik Tok con protagonista una ragazza in uno studio di tatuaggi, chiedendole perché si fosse tinta i capelli di blu. La giovane dice all’amica che quella ragazza non è lei ma, incuriosita da quella coetanea che le somiglia in maniera impressionante, inizia a cercare tra i followers ...