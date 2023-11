This is meNow | il nuovo film di Jennifer Lopez su Prime Video | trailer e quando esce

√ Jennifer Lopez pubblica 'This Is Me...Now', album e film

ed esce a oltre venti anni di distanza dall'album gemello "is Me... Then" ( leggi qui la recensione ). Il disco è stato scritto e prodotto da Jennifer Lopez e Rogét Chayed con la collaborazione ...

This is me...Now, Jennifer Lopez ritorna con un nuovo album e film Sky Tg24

This Is Me...Now, il ritorno di Jennifer Lopez con album e film - Il ... Il Sole 24 ORE

Jennifer Lopez pubblica “This Is Me...Now”, album e film

Il nuovo album di Jennifer Lopez “This Is Me...Now” verrà pubblicato il prossimo 16 febbraio, oltre al disco uscirà anche un film con il medesimo titolo. L'album sarà anticipato dall'uscita del ...

Spettacolo Jennifer Lopez annuncia il film e l’album «This Is Me... Now»

Jennifer Lopez è pronta a rilasciare un film per accompagnare il suo nuovo album «This Is Me... Now». Il nuovo disco della star, il primo a dieci anni di distanza dall’ultimo, verrà pubblicato il 16 ...