Terribile schianto | immensa strage sulla strada | 5 morti Quattro bersaglieri

(Di martedì 28 novembre 2023) Una tragedia ha scosso la comunità di Mottola e l’intera provincia di Taranto: un incidentele di proporzioni devastanti ha avuto luogostatale 200, che collega Taranto a Bari, la sera del 27 novembre. La collisione ha coinvolto una Fiat Multipla e un furgoncino minivan, risultando in un bilancio tragico di cinque. L’incidente è avvenuto a mezzo chilometro dallo svincolo per Mottola, in un tratto rettilineo.dei deceduti erano militari dell’Esercito Italiano, appartenenti alla Brigata Pinerolo 7°, di stanza ad Altamura. I graduati aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero hanno perso la vita immediatamente a seguito dell’impatto. Un quarto militare, inizialmente ferito, è deceduto più tardi in ospedale a causa delle gravi ferite. Un altro ...