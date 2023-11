Terribile incidente ferroviario Lo schianto ad altissima velocità | poi le fiamme | morti e feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Gravequesta sera, martedì 28 novembre, in contrada Thurio, periferia a nord di Corigliano Rossano, un comune italiano di 73 900 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Per cause ancora in fase di accertamento, un treno in transito si è scontrato con un mezzo pesante, un autoarticolato. Il treno è deragliato e secondo quanto riporta il sito Cosenza Channel, ci sarebbero almeno due, tra cui una donna, oltre a una decina di. Sul posto dell’sono intervenute le ambulanze del 118 inviate dai Pronto soccorso degli ospedali di Corigliano Rossano che sono stati allertati per preparare al caso i reparti di chirurgia e ortopedia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Giulia Cecchettin, in carcere Filippo Turetta risponde ai magistrati Grave ...