Tennis | Davis Malagò No a provocazioni | ho fatto i complimenti a Binaghi

(Di martedì 28 novembre 2023) "Se cascassi nell'errore farei un danno all'impresa dei ragazzi", dice il presidente del Coni MILANO - "Se hoal presidente della Feder? Certo, di persona. Poi se uno casca nell'errore di seguire questesi fa un danno allo sport e in particolare a quest

Tennis - ascolti : picco di 6 - 5 milioni per l'Italdavis

Tennis - ascolti : picco di 6 - 5 milioni per l’Italdavis

Bertolucci elogia Jannik Sinner: 'Ha anticipato la maturazione, merita complimenti'

Jannik Sinner Una vittoria storica e un successo che mancava da ben 47 anni. La seconda Coppaè un pezzo di storia per l'Italia e per ilitaliano e l'ex tennista Paolo Bertolucci ne ha parlato stamani ai microfoni di Repubblica: "È giusto che dopo il 76' ora ci sia una nuova ...

Sinner guida l'Italia, la Coppa Davis è azzurra 47 anni dopo battuta l'australia grazie alle vittorie di jannik e arnaldi ... Agenzia ANSA

L'Italia di Sinner vince la Coppa Davis! Rivivi il trionfo di Malaga Corriere dello Sport

Quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri vincendo la Coppa Davis: la cifra da dividere per 5

Domenica 26 novembre a Malaga è stata scritta una pagina di storia dello sport ed in particolare del tennis italiano, grazie alla vittoria della Coppa Davis 2023. Il successo in finale per 2-0 sull'Au ...

L’educazione di Sinner, sempre stato diverso da tutti: “Voleva pagare il campo dopo l’allenamento”

Jannik Sinner campione anche di umiltà già a 17 anni quando in occasione di un torneo a Barletta si allenò al Tennis Club Trani e chiese al ...