Telesina | due incidenti in meno di 24 ore | forse é arrivato il momento di agire e parlare meno

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue graviindi 24 ore. Stavolta la groviera rattoppata che risponde al nome di Statale 372, meglio nota come, ha saputo dare il meglio di sé. Due impatti lungo l’arteria discussa e chiacchierata che mette nuovamente in risalto l’esigenza di dover rendere la strada sicura, evitando rattoppi, cantieri, semafori e autovelox che sono quasi da ‘gioco dell’oca’ piu’ che da deterrente per la sicurezza. Sicurezza che, a conti fatti, ealla mano, non c’é. Le ambulanze continuano a correre, i vigili del fuoco pure e le Forze dell’Ordine non sono da. Il tutto al netto di ogni tipo di discorso che si puo’ fare sull’imprudenza degli automobilisti e che ha un fondamento di verità perché l’uso del cellulare é ...