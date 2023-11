Tedua e Capo Plaza | Parole vuote La solitudine | testo e significato

Leggi su dilei

(Di martedì 28 novembre 2023) Alla fine dell’estate,aveva condiviso sul proprio profilo Instagram un breve frammento di un brano familiare, eppure mai ascoltato prima. I fan, estasiati, ne avevano chiesto a gran voce la pubblicazione. Il rapper genovese non ha acconsentito, non ufficialmente, ma sui suoi social hanno cominciato ad arrivare, sempre più frequenti, nuovi indizi e qualche spoiler. Fino alla mezzanotte in punto del 28 novembre, quando finalmenteha rilasciato il nuovo singolo(La), prodotto da Shune e con la collaborazione del collega e grande amico(La): ildella canzone diIn...