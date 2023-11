“Tecnologia Creativa” | l’Amatucci apre le porte

Leggi su anteprima24

"Aperti alle Meraviglie della: Visita la Scuola Amatucci e D'Agostino dal 29 novembre al 1 dicembre!" La Scuola Amatucci Oscar D'Agostino è lieta di annunciare l'evento "," che si terrà dalle ore 10:00 dal 29 novembre al 1 dicembre presso la nostra sede in Viale Italia 18, Avellino. Invitiamo con entusiasmo scuole e famiglie delle medie a unirsi a noi per esplorare le infinite possibilità dei nostri laboratori. Durante questi giorni, tutti avranno l'opportunità di immergersi nelle innovazioni tecnologiche e creative che caratterizzano la nostra istituzione. I laboratori saranno aperti a tutti i visitatori desiderosi di scoprire le eccellenze formative offerte dalla Scuola. Per ulteriori informazioni, contattateci al numero Info ...