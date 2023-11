Tasse o sigarette Il paradosso del "buon governo" e il caso neozelandese

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilvuole abrogare la legge che vieta di fumare per tutta la vita ai nati dopo il 2008, di modo tale da riallocare i proventi sulla vendita dellein un taglio generalizzato delle. La notizia ha destato sconcerto anche fuori dalla Nuova Zelanda, in quanto ci eravamo illusi che in quelle terre lontane (che taluni reputano immaginarie) vigesse uno; dove per “o” si intende che ha a cuore la salute dei cittadini. Ma ci eravamo illusi, appunto: la bontà di unva davvero misurata su un presunto beneficio a lungo termine? O non piuttosto su un beneficio effettivo a breve termine? La questione è prettamente economica, non morale. Per capire se il dietrofront del...