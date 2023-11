Meno tasse per tutti, più sussidi e pensioni: a Londra la destra si prepara a elezioni anticipate lasciando un conto salato a chi verrà dopo

Come aggiudicarsi la vittoria più improbabile dell'ultimo decennioimminenti elezioni politiche Il governo conservatore di Rishi Sunak , elogiato da Giorgia ...paese promettendo eclatanti...

“Niente tagli alle pensioni in Manovra”, l'annuncio della Meloni. Le ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Tagli alle pensioni dei medici e dipendenti pubblici, le tre ipotesi del ... ilmessaggero.it

Pensioni, Meloni: «Niente tagli agli assegni di vecchiaia, garantiti tutti i comparti, non solo medici»

In particolare, a quanto si apprende, allo studio dell'esecutivo ci sarebbero tre ipotesi di modifica: la salvaguardia dell'assegno per chi andrà in pensione di vecchiaia, il taglio graduale per chi ...

Tagli alle pensioni dei medici e dipendenti pubblici, le tre ipotesi del governo per ridurli: per chi e di quanto

Sono almeno tre le ipotesi sul piatto del governo per limitare i tagli alle pensioni future dei medici e dei dipendenti pubblici. Tagli previsti dall'ultima Manovra, che valgono dal 5% al ...