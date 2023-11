«Sviluppare una società inclusiva | non discriminante e contro la violenza di genere» | il progetto Coop “Close The Gap” – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) Combattere le disparità di, contrastare il fenomeno dellamaschilele donne,unae non. Temi sui qualisi impegna quotidianamente attraverso la campagnathe Gap, fatta di azioni e impegni concreti, in collaborazione con diverse realtà nazionali tra cui Differenza Donna, Change.org e Arcigay. «Vogliamo percorrere con maggiore decisione la strada a favore di una cultura della diversità e dell’inclusione, con l’idea di darci obiettivi non di facciata»: è il messaggio del sistema dierative italiane. Una telefonata «che può salvare la vita» «Lamaschilele donne in Italia è ciò che ...