Sventato Traffico di Droghe a Elice | Carabinieri Smantellano Rocciaforte dello Spaccio

(Di martedì 28 novembre 2023) Pescara - Una roccaforteè stata smantellata adgrazie a un blitz dell'alba condotto dai, che hanno eseguito otto misure cautelari. Tre persone sono state arrestate e quattro sono sottoposte all'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, mentre una persona è soggetta all'obbligo di presentazione. I reati contestati variano dalla tentata estorsione alla detenzione econtinuato in concorso di sostanze stupefacenti e tentata violenza privata. L'indagine, avviata nell'ottobre 2022 e conclusa ad aprile 2023, ha portato all'arresto di sei persone per detenzione a fine didi sostanze stupefacenti, denunce per lo stesso reato nei confronti di cinque persone e segnalazioni alla Prefettura per violazioni amministrative per cinque ...