Suicidio assistito | 74enne morta in Svizzera | ad accompagnare Margherita Botto il fratello | Cappato e un’attivista

(Di martedì 28 novembre 2023) Era malata di tumore, un adenocarcinoma al terzo stadio, e voleva di porre fine alla sua vita in modo dignitoso, senza ulteriori sofferenze fisiche e psicologiche. Così, 74 anni, professoressa universitaria di lingua e letteratura francese e stimata traduttrice letteraria, èquesta mattina in, dopo aver avuto accesso almedicalmente. “Le mie speranze di giungere alla guarigione e di poter ritornare ad una qualità della vita non dico soddisfacente, ma almeno accettabile, sono molto ridotte o nulle. Il proseguimento del protocollo di cura mi esporrebbe a ulteriori sofferenze per almeno un anno o più, senza molte probabilità di successo. In questa situazione intendo liberamente ed autonomamente porre fine al protocollo di cure, ...