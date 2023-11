SudTirol-Brescia | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 28 novembre 2023)è valida per un recupero della terza giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliNon è sicuramente un momento positivo per ildi Bisoli, che forse lo scorso anno ha fatto più di quanto uno ci si sarebbe potuto aspettare. E adesso magari tre sconfitte di fila fanno avere una percezione diversa di quelle che sono realmente le cose. La squadra del tecnico che ha portato la formazione ai playoff, soffre in questo momento. E avrebbe bisogno di uno scossone. Maran, nuovo allenatore del(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’occasione contro ilci sarebbe, ma i lombardi che a poco si sono affidati a Rolando Maran non possono sicuramente pensare a perdere: la ...