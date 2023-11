Sudtirol-Brescia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Druso valevole per il recupero della terza giornata del campionato italiano di. Gli altoatesini stanno vivendo una stagione di alti e bassi e ora vogliono portare a casa una bella vittori davanti ai loro tifosi. Le Rondinelle, dal loro canto, dopo il pareggio con il Pisa, hanno bisogno di tornare al successo per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 novembre alle ore 18:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO...