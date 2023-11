Sud Pontino Messa in sicurezza della Flacca nel tratto Gaeta – Formia | l’impengo di Cosmo Mitrano

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 28 novembre 2023) SUDAl momento è una richiesta ma l’impegno politico c’è per tentare di mettere inilinizialestrada regionaletrae quella “630”, la più conosciuta superstrada-Cassino. Con questa previsione finanziaria, 16milioni e 228mila euro per la prima arteria, 10 milioni per la seconda. A renderlo noto è L'articolo Temporeale Quotidiano.