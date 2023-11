Su Expo 2030 non può essere solo una questione di soldi

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) Basterebbe un semplice elemento per ritenere scontata la vittoria di Roma a ospitare: il Bie, l'organismo che decide a chi assegnare la manifestazione, compie dei sopralluoghi periodici nelle città candidate per avere incontri mirati con i rappresentanti di ogni categoria, nonproduttive e culturali ma anche umanitarie e sociali, Ong comprese. Quali Ong o associazioni a tutela dei diritti umani potranno aver incontrato a Riad? Nessuna. Considerato che sul fronte diritti il paese arabo è notoriamente piuttosto carente. Basterebbe dunque questo per ritenere Roma vincitrice. Anzi, se il Bie (Bureau International dessitions) si fosse attenuto ai mandati originari di– tra cui la condivisione di cultura ed educazione – con ogni probabilità non avrebbe neppure dovuto accogliere la ...