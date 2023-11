(Di martedì 28 novembre 2023) Andreavenuto a Radio Bruno Firenze parlando così della: "In questa prima parte di campionato...

Stramaccioni : “Inter? Ha qualità per battere la Juve - considerando le difficoltà del Napoli”

Stramaccioni : "È già match point per l'Inter. La Juve non deve perdere e rimanere lì. Su Chiesa...'

Stramaccioni : “Milan e Napoli in difficoltà. L’Inter ha un match point”

Stramaccioni : «Juventus-Inter - un pari giusto. Hanno puntato a non perdere»

Stramaccioni su Mazzarri: 'Ha già un grande merito. Un gesto è la foto della vittoria sull'Atalanta'

Commenta per primo Andreatesse le lodi da Walter Mazzarri a Radio Kiss Kiss: 'Ho rivisto il vero Osimhen, quello ... Ora il Napoli, trae Juventus, avrà due grandi chance per tornare ...

Stramaccioni: “Capisco la rabbia ma vi dico perché sono ottimista sui viola” Viola News

Stramaccioni: "I problemi ci sono, ma la Fiorentina dimostra di potersela giocare con tutte" fiorentina.it

Stramaccioni: 'L'Inter ha perso una grossa occasione. Fiorentina La Champions è ancora lì'

Andrea Stramaccioni è intervenuto a Radio Bruno Firenze parlando ... DERBY D'ITALIA - Secondo me l'Inter ha perso una grossa occasione per scappare perché la Juventus era rimaneggiata. Alle loro ...

CF - Inter, per il 2023/24 sono già sicuri 75 milioni di ricavi da sponsor. E il numero è destinato a crescere: ecco perché

L'Inter ha la certezza di avere già in cassa 75 milioni di euro di ricavi da sponsorizzazione per la stagione 2023/24, in aumento di 22 milioni rispetto al ...