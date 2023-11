Strage di Fidene | Palazzo Chigi | “L’Avvocatura non ha chiesto il non luogo a procedere” I legali di parte civile smentiscono

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”